Das Team des Frauenbunds Tannheim lädt am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 16 Uhr zur Bücherbörse ins Gemeindehaus St. Martin in Tannheim ein. Wer will, kann seine gut erhaltenen Bücher mitbringen oder einfach so zum Stöbern kommen und neuen Lesestoff mit nach Hause nehmen – Romane, Krimis, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen.