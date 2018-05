Ausgleichsflächen geplant

Die Gemeinde Berkheim plant die Ausweisung neuer Ökoflächen. Da die Ausgleichsmaßnahmen im Grenzbereich zwischen Haldau und Illerbachen auch zum Teil auf Tannheimer Gemarkung liegen, muss der Gemeinderat Tannheim dem zustimmen, was in der jüngsten Sitzung erfolgte. Im Gegenzug bekommt die Gemeinde Tannheim von Berkheim ein Kaufrecht für bis zu 100 000 Ökopunkte zum Preis von 70 Cent je Ökopunkt, befristet auf die kommenden fünf Jahre. Tannheims Bürgermeister Thomas Wonhas erklärt auf SZ-Nachfrage, dass es bei dieser Angelegenheit eigentlich nur Gewinner gebe: In erster Linie natürlich die Natur, aber auch der Landwirt, der eine höhere Pacht bekommt, und die beiden Kommunen.

Tannheim habe zwar noch etwas Reserve an Ökopunkten, diese könnte aber schnell aufgebraucht sein, so Wonhas. Die 70 Cent je Ökopunkt seien „ein fairer Preis“.