Ausgeglichenes Punktekonto beim Heimspieltag

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind in der 1. Bundesliga Süd am dritten Spieltag auf den TSV Ötisheim und den TV Segnitz getroffen. Am Ende schlug für den SVT vor heimischer Kulisse in Rot an der Rot ein ausgeglichenes Punktekonto zu Buche.

Im ersten Spiel des Tages stand der SV Tannheim direkt den Favoritinnen aus Segnitz gegenüber. Die Fränkinnen starteten gut in die Partie und konnten den ersten Satz deutlich mit 11:6 für sich entscheiden. Doch dann folgten zwei spannende, enge Durchgänge – beide mit dem besseren Ende für die Tannheimerinnen. Mit der 2:1-Führung im Rücken ging es für den SVT in den vierten Satz. Hier spielte Segnitz wieder die Favoritenrolle aus und glich zum 2:2 aus. Wie bereits in den vergangenen Wochen musste deshalb die Entscheidung in Satz fünf fallen. In diesen startete die Heimmannschaft deutlich besser und wechselte beim Stand von 6:0 die Seite. Diese Führung konnte bis zum Ende aufrechterhalten werden. Damit holte sich Tannheim zwei unerwartete, wichtige Punkte.

Die darauffolgende Partie endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für den TV Segnitz gegen den TSV Ötisheim. Im letzten Spiel des Tages trafen die Tannheimerinnen auf Ötisheim. Dabei erlebte der SVT eine Art Deja-Vu. In drei deutlichen Sätzen konnte Ötisheim das Spiel für sich entscheiden.

Für die kommenden Spieltage muss beim SV Tannheim nun vor allem an der Konstanz gearbeitet werden. Trotzdem zeigte man sich mit den erreichten 2:2-Punkten beim Heimspieltag und der gezeigten Leistung gegen Segnitz sehr zufrieden. Am kommenden Sonntag reisen die Tannheimerinnen zum Vorrundenabschluss zum TV Käfertal nach Mannheim.