Aus dem Liederkranz wird Tonitus

Der Liederkranz Tannheim hat zum Kirchenkonzert in die Pfarrkirche St. Martin in Tannheim eingeladen und dabei sein 100-jähriges Chorjubiläum gefeiert.

Mucksmäuschenstill saßen die Zuschauer in den Bänken, dann setzte die Orgel ein mit ersten Tönen der Toccata F/Dur von Charles-Marie Widor, gespielt von Michael Jahn, und die Chöre zogen in das mit dem Schein von 100 Teeleuchten dekorierte Kirchenschiff ein. Marcus Geske, der Vorstandsvorsitzende des Liederkranzes Tannheim begrüßte die Besucher zu diesem feierlichen Anlass. „Warum in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges nach all dem erlebten Leid einen Chor gründen?“ war die zentrale Frage, mit der Geske auf die Gründungsidee und Bedeutung des Chors Liederkranz einging. Wer gerne singt oder gar Mitglied eines Chores ist, der kenne die Antwort: Singen spende Trost und erhelle die Gedanken. Wer singt, der vergesse für den Moment Kummer und Sorgen. „Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“, zitierte Geske den Heiligen Franz von Assisi.

Um auf 100 Jahre Chorgeschichte einzugehen wäre wohl ein nachtfüllendes Programm nötig, so beschrieb Marcus Geske nur in kurzen Worten die jüngsten Aktivitäten des Liederkranzes, und dass mit Susanne Nestel aus Steinheim, der neuen Chorleiterin, jede Menge neuer Schwung und Begeisterung in die Reihen der Chorsänger gekommen sei. Mit den ersten drei Strophen von „Singet dem Herrn“ eröffnete der Liederkranz die Darbietung. Das zart beginnende „Sit nomen Domini benedictum“ zog die Zuschauer ebenso in den Bann, wie das folgende „Mater Dei“.

Susanne Nestel, die Chorleiterin aller anwesenden Chöre, informierte die Zuschauer in ihrer erfrischenden Art über die Komponisten und deren Lieder. Spätestens beim „Ave Maria“ von Johann Sebastian Bach, gesungen von Susanne Nestel und begleitet von Michael Jahn am Piano, begaben sich auch die Zuhörer vollends der Klangwelt in der Kirche hin.

Im Anschluss wurde die Zelterplakette verliehen, die höchste deutsche Auszeichnung des Bundespräsidenten für Amateurchöre, die mindestens 100 Jahre ununterbrochenes musikalisches Wirken und besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volkslieds nachweisen können. Eine Auszeichnung, die selten verliehen wird, so der Landrat Heiko Schmid, und auf die der Chor Liederkranz äußerst stolz sein könne. Der Vorsitzende Marcus Geske nahm die Plakette dankend entgegen.

Alle Chöre singen gemeinsam

Alfred Oberfell, ehemaliger Sänger im Chor Liederkranz, spielte mit unglaublichem Feingefühl im weiteren Programm zwei Orgelstücke aus der Sinfonia 1 von Franz Xaver Schnizer, einem Pater des Klosters Ottobeuren. Während Susanne Nestel den Zuschauern das weitere Programm vorstellte, begab sich der Chor Liederkranz auf die Empore, um dort, begleitet von Alfred Oberfell an der Orgel, das bekannte Stück „Jesu bleibet meine Freude“ vorzutragen. Zum „Tantum Ergo“ von Franz Schubert begleitete Michael Jahn den Chor wie auch zum „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Im Altarraum versammelten sich danach alle Chöre, um gemeinsam das altrussische Kirchenlied „Tebje Pojem“ zu singen. Stimmgewalt von annähernd 100 Stimmen berührte die Besucher zutiefst.

Marcus Geske hatte für den Abend noch eine Überraschung im Gepäck. „Für unsere Chorgemeinschaft ist das 100-jährige Jubiläum auch eine Zäsur. Mit dem heutigen Tag beendet der Chor Liederkranz eine lange Epoche. Und mit viel Schwung und Begeisterung starten wir nun in die nächsten 100 Jahre“, so seine Worte. „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass dies nach außen hin mit einem neuen Namen deutlich werden soll. So sind wir heute als Chor Liederkranz in die Kirche eingezogen und werden nun das Jubiläumskonzert mit neuem Namen beenden und als Chor Tonitus, aus der Kirche ausziehen“. Zu diesem Anlass wurde die Liederkranzfahne mit einem Banner mit dem neuen Namen bestückt.