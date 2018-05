Erneut haben die Beamten der Autobahnpolizei auf der A 7 zwei Unfälle aufnehmen müssen, weil die Fahrer bei nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs waren.

Gegen 19 Uhr befuhr am Dienstag ein 37-Jähriger bei starken Regenfällen zu schnell eine Tangente am Autobahnkreuz, wodurch er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in die Schutzplanken prallte. Kurze Zeit später ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Memmingen-Süd wiederum ein Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Ein 40-Jähriger geriet mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte dort in die Schutzplanken. In beiden Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. An den Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bereits am Nachmittag war einer Streife der Autobahnpolizei auf der A 96 bei Memmingen ein Spezialtransporter, der mit zwei Aufbauten für Betonmischfahrzeuge beladen war, aufgefallen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der innere Reifen einer Achse des Aufliegers derart abgefahren war, dass sich bereits die Lauffläche zu lösen begann. Der Reifen musste gewechselt werden.

Da es sich nach Polizeiangaben um einen serbischen Unternehmer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung von 100 Euro erhoben. Das Bußgeld könne aber noch höher ausfallen.