Allgäu-Airport plant mit mehr als einer Million Passagiere

Rund 40 Verbindungen gibt es im Sommerflugplan des Flughafens Memmingen, der ab Sonntag, 28. März, gilt. Allgäu-Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid betont aber: „Noch nie war ein neuer Flugplan mit so vielen Fragezeichen versehen, aber auch mit so viel Dynamik.“ Zwar hielten die beiden Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air aktuell rund 40 Flugverbindungen in ihren Sommerflugplänen bereit. Doch alle Beteiligten könnten nur auf Sicht fahren. „Wir rechnen zwar mit einer langsamen Erholung in Richtung Sommerferien“, so Schmid, „doch das ist alles abhängig vom Impfgeschehen, den Inzidenzzahlen und den politischen Rahmenbedingungen bei uns und in den jeweiligen Zielgebieten.“

Schon ab 28. März geht es mit Ryanair nach Mallorca, „das nun nach Aufhebung der Reisebeschränkungen für viele Urlauber wieder attraktiv geworden ist“, schreibt der Flughafen in einer Pressemitteilung. Aufgrund der großen Nachfrage hat die Airline für Ostern Zusatzflüge aufgelegt. Bereits buchbar sind auch Plätze, wenn Ryanair ab 1. Mai wieder nach Alicante in Spanien und nach Thessaloniki in Griechenland fliegt.

Ab 2. Mai nach Kreta

Am 2. Mai sollen Jets nach Kreta und nach Faro in Portugal starten. Auch Sardinien, Mallorca und Zadar könnten wieder angeflogen werden. Mit der finnischen Stadt Lappeenranta steht ab 1. Juli ein neues Ziel auf dem Flugplan. Der Korsika-Spezialist Rhomberg plant ab 2. Mai wieder seinen wöchentlichen Flug von Memmingen nach Calvi.

Die Fluggesellschaft Wizz Air bleibt, wie in den vergangenen Monaten, weiter auf Kurs und steuert ab Memmingen erneut zahlreiche Ziele in Osteuropa an. „Gerade diese Verbindungen waren auch in Krisenzeiten wichtige Luftbrücken für medizinisches Personal, für Erntehelfer, Studenten und für Verwandte und Freunde“, teilt der Flughafen mit. Wizz Air verstehe sich freilich längst nicht mehr nur als Osteuropa-Spezialist, sondern etabliere immer mehr Strecken in West-Europa. So bediene sie ab Memmingen auch die Verbindungen nach Larnaka auf Zypern und Catania auf Sizilien.

Flüge im Winter bereits buchbar

Für den August oder die Herbstferien gehen die Verantwortlichen von einem ersten Höhepunkt der Reisetätigkeit aus. „Wie allerdings dieser Peak, den wir jedes Jahr verzeichnen, ausfallen wird, lässt sich nur schwer vorhersagen“, erklärt Ralf Schmid. Für das Jahr 2021 rechnet er in Memmingen mit etwas mehr als einer Million Passagiere. Bei Ryanair und Wizz Air ist mittlerweile auch der Winterflugplan 2021/22 buchbar. So können hier bereits Weihnachtsflüge zu Freunden und Verwandten geplant werden. Corendon bietet Flüge nach Fuerteventura und Hurghada an. Und auch ein Urlaub in Marrakesch könnte möglich sein. Der erste Flug in die einstige Hauptstadt Marokkos soll am 3. November in Memmingen starten.