Aitrach/Tannheim will zurück in die Erfolgsspur finden

Die SGM Aitrach/Tannheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee die SGM Dietmanns/Hauerz. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Aitrach. Nach der 1:3-Niederlage zuletzt gegen den SV Neuravensburg wollen die Gastgeber wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Dies ist auch nötig, denn der Drittletzte Aitrach/Tannheim braucht weiter jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Im Heimspiel etwas Zählbares holen zu können, erscheint nicht aussichtslos. Dietmanns/Hauerz hat in den bisherigen sechs Rückrundenspielen erst vier Punkte geholt, zwei weniger als Aitrach/Tannheim.