Die SGM Aitrach/Tannheim hat mit 0:5 (0:2) beim TSV Heimenkirch II verloren.

Während die Gäste das rettende Ufer in der Kreisliga A III Bodensee nach der zweiten Pleite mit fünf Gegentoren in Folge aus den Augen verlieren, lebt beim Heimteam, das noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, die Chance auf den Klassenerhalt weiter. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Dieter Limberger-Rohrer (2., 28., 56.), 4:0 Yilmaz Özcelik (64.), 5:0 Joshua Summer (82.).