Mehr Kellerduell geht nicht: Der Tabellenvorletzte SGM Aitrach/Tannheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee das Schlusslicht TSV Heimenkirch II. Anstoß in Aitrach ist am Sonntag um 15 Uhr. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die SGM wartet immer noch auf den ersten Heimpunkt, der TSV II (0 Punkte) ist aktuell die schlechteste Auswärtsmannschaft.