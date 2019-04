Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee 2:2 gegen die SGM Dietmanns/Hauerz gespielt. Dietmanns/Hauerz dominierte das Spielgeschehen, ging aber nur mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel im Griff. Tore: 0:1 Christian Gregg (18.), 0:2 Johannes Angerer (28.), 1:2, 2:2 Gabriel Jehle (71., 87.).