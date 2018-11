Ein Heimspiel steht für die SGM Aitrach/Tannheim am Sonntag, 11. November, in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee an. In Aitrach ist ab 14.30 Uhr der SV Deuchelried zu Gast. Die SGM und Deucheried trennen aktuell sechs Punkte, wobei Aitrach/Tannheim noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, sollte die SGM gegen Deuchelried punkten – am besten dreifach so wie in der Vorwoche in Scheidegg.