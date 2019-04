Aitrach/Tannheim ist klarer Außenseiter

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee am Ostermontag ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Der abstiegsgefährdete Tabellenzwölfte gastiert beim Dritten, der SG Neuravensburg (Anstoß: 15 Uhr). Beide Kontrahenten trennen 18 Punkte. Die SGM geht aber nicht nur deshalb als klarer Außenseiter in die Partie. Neuravensburg ist aktuell die beste Mannschaft der Rückrunde. Trotzdem wird die SGM sicherlich alles versuchen, um zu punkten. Im Hinrundenspiel unterlag Aitrach/Tannheim nur knapp mit 0:1.