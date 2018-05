Aitrach/Tannheim ist Außenseiter

Die SGM Aitrach/Tannheim hat in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee den SV Eglofs zu Gast. Anstoß in Tannheim ist am Sonntag um 15 Uhr.

Nach dem Aus im Halbfinale des Bodensee-Bezirkspokals (2:5 gegen den SV Baindt) unter der Woche ist der Fokus der SGM nun ganz auf die Liga gerichtet. Dort hat Aitrach/Tannheim den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung der SGM auf Abstiegsrelegationsplatz elf, allerdings hat Aitrach/Tannheim bislang ein Spiel weniger bestritten als der dort stehende TSV Röthenbach. Gegen den Zweiten SV Eglofs ist die SGM Außenseiter. Der SVE ist Tabellenzweiter und steckt mitten im Kampf um die Aufstiegsrelegation. Im Hinrundenspiel unterlag Aitrach/Tannheim dem SV Eglofs mit 2:4.