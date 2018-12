Der Kammerchor Tritonus lädt auch in diesem Jahr zu seinen traditionellen Adventskonzerten ein. Am 16. Dezember, dem dritten Adventssonntag, singt der Chor in St. Blasius Bellamont und am 23. Dezember, dem vierten Adventssonntag, in St. Martin Tannheim.

Jeweils um 17 Uhr sind die Zuhörer dazu eingeladen, bei Kerzenschein eine Stunde innezuhalten, den Klängen der Musik zu lauschen und auch selbst mitzusingen. Die Konzerte im Jahre 2018 sind als musikalischer Krippenweg angelegt. Wegbegleiter sind laut Ankündigung gemeinsam gesungene Advents- und Weihnachtslieder, die von Kindheit an vertraut sind.

An den Stationen beleuchtet der Chor die Geschehnisse von Mariä Verkündigung bis zur Geburt Jesu. Der Eintritt ist frei. Eine freiwillige Spende ist willkommen.