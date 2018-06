Abstieg kaum mehr vermeidbar

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben in der 1. Bundesliga Süd beim Spieltag in Stammheim zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Sowohl gegen den TV Segnitz als auch gegen den TV Stammheim verlor der SVT in drei Sätzen. Auch angesichts des Restprogramms ist der Abstieg für Tannheim kaum mehr vermeidbar.

In Stammheim stand dem SVT neben den verletzten und kranken Spielerinnen auch Hauptangreiferin Klara Mahle nicht zur Verfügung. Ersatzangreiferin Lena Pieper musste erkältet antreten, bei Sarah Reisch zwickte die Schulter. So standen die Vorzeichen nicht gut. Dennoch hatten die Tannheimerinnen Hoffnung, da sie zuvor im Training intensiv an ihren Schwächen gearbeitet hatten.

Als Linienrichter während des ersten Spiels zwischen dem Gastgeber TV Stammheim und dem TV Segnitz sah man sowohl Stärken als auch Schwächen des kommenden Gegners. Der bis vor diesem Spieltag punktgleiche Konkurrent um den Klassenerhalt aus Segnitz gewann die Partie klar mit 3:0.

Um gewinnen zu können, mussten die Tannheimerinnen gegen Segnitz nun eine perfekte Leistung abrufen. Dies gelang hauptsächlich der Abwehr. Es haperte jedoch wie am vergangenen Spieltag auch an druckvollen, variantenreichen Angaben. Erfreulich war aus Tannheimer Sicht, dass die Fehlerquote beim Rückschlag relativ gering blieb. Doch auch wuchtige oder platzierte Schläge waren eher eine Seltenheit. So schaffte es Tannheim zwar dranzubleiben, aber nie in Führung zu gehen. Am Ende unterlag der SVT Segnitz mit 0:3.

Kampfgeist stimmt

Im der letzten Partie des Spieltags schafften es die SVT-Angreiferinnen, mehrere Punkte aus den Angaben zu erzielen. Doch Stammheim wehrte sich stark und trumpfte mit festen Schlägen auf die Grundlinie auf. Trotz großen Kampfgeistes und einer Umstellung gelang es Tannheim kaum, die Führung zu übernehmen, geschweige denn diese zu halten. Obgleich der SVT auch in diesem Spiel knapp an einem Satzgewinn dran war, verlor man das Spiel mit 0:3 und muss sich nun mit dem Gedanken an den Abstieg vertraut machen. „Wir haben in fast allen Spielen gezeigt, dass wir mithalten können, sogar gegen die starken Teams“, sagt Spielführerin Simone Hummel. „Umso trauriger ist es, dass man jetzt wohl wegen Verletzungen oder unverschiebbarn Spieltage auf wichtige Spielerinnen verzichten musste und kaum mehr eine Chance auf den Klassenerhalt hat.“

Die Tannheimerinnen haben noch vier Spiele in dieser Saison in der 1. Bundesliga zu bestreiten. In zwei Spielen warten echte Hochkaräter auf den SVT: der TSV Calw und der TV Eibach 03. Am letzten Spieltag trifft Tannheim noch auf Vaihingen/Enz und Obernhausen. Selbst wenn zwei Partien gewonnen werden könnten, würde dies jedoch nicht ausreichen für den Klassenerhalt.