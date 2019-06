Die SGM Aitrach/Tannheim gastiert am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A III Bodensee beim SV Deuchelried (Anstoß: Samstag, 17 Uhr). Seit dem vergangenen Wochenende, als die SGM mit 0:1 gegen den FC Scheidegg verlor, ist der Abstieg von Aitrach/Tannheim in die Kreisliga B besiegelt. Im Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten geht es für den Vorletzten daher in erster Linie darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden.