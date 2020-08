398 Fahrer auf der A 96 geblitzt

17 Unfälle haben sich in den vergangenen zwei Wochen auf der A 96 allein im Baustellenbereich vor der Buxachtalbrücke ereignet. Nach Polizeiangaben seien diese allesamt auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen gewesen. Deshalb hat die Autobahnpolizei Memmingen in diesem Bereich eine zweistündige Radarkontrolle gemacht. In diesem Baustellenbereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur 60 km/h.

Das Ergebnis sei dann doch „eher erschreckend“, teilt die Polizei mit: Von gut 1500 Fahrern hätten sich 398 nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten. 296 Fahrer lagen hierbei im Verwarnungsbereich, 102 Fahrer bekommen ein Bußgeld und Punkte, drei davon obendrein ein Fahrverbot. Der Spitzenreiter wurde mit 112 km/h gemessen. „Aufgrund der an dieser Gefahrenstelle hohen gefahrenen Geschwindigkeiten und der überproportional häufigen Unfälle wird in diesem Bereich in Zukunft mit verstärkten Kontrollen zu rechnen sein“, teilt die Polizei mit.