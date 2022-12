38-Jähriger verliert nach Führerschein nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ein 38-jähriger Mann ist nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss am Sonntag in Tannheim seinen Führerschein los. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte kurz nach 7 Uhr einen Ford in der Memminger Straße angehalten. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 38-jährigen Fahrer. Das bestätigte auch der Alkomattest. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.