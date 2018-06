Achim Jehle, bekannt als Rekord-Wettkönig aus der ZDF-Show „Wetten, dass…?“, erzählt am Donnerstag, 7. Juni, ab 13 Uhr im Gemeindehaus in Sulmingen von seinen Erlebnissen in der Fernsehwelt.

Dabei berichtet der Sulminger, wie es zum Auftritt bei „Wetten, dass…?“ kam und was im Umfeld danach alles passierte. Er zeigt dazu Videos, singt, außerdem gibt es „Moggi-Gebäck“. Organisiert wird der Nachmittag von der Seniorengemeinschaft Sulmingen.