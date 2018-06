Gut holt sich Bronzemedaille

Lea-Sophia Gut vom Reitverein Sulmingen hat sich beim deutschen Hallenchampionat für Ponyreiter die Bronzemedaille gesichert. Dieses wurde beim Salut-Festival in Aachen ausgetragen, bei dem die besten Nachwuchsreiter Deutschlands gegeneinander antraten, die vom Bundestrainer nominiert worden waren.

Die 13-jährige Lea-Sophia Gut konnte sich in allen drei M-Springen auf ihrem Pferd Salvador weit vorn platzieren und sicherte sich so am Ende den dritten Platz. Bei den Ponys waren Starter bis zum 16. Lebensjahr zugelassen. Für die baden-württembergische Meisterin von 2014 und 2015 war es die erste Teilnahme in Aachen.