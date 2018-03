August Maier singt seit 70 Jahren

Bei der Generalversammlung der Sängerfreunde Dürnachspatzen ist August Maier für 70 Jahre aktives Singen geehrt worden. Das 97-jährige Ehrenmitglied wurde vom Vorsitzenden Karl Mayer in einer Laudatio mit reichlich Lob bedacht. August Maier verkörpere den Männergesangverein in „vorbildlicher Weise“.

Als Gründungsmitglied sei er ein positives Aushängeschild für den Verein. „Dass man durch aktives Singen gesund und fit bleiben kann, dafür ist August Maier das beste Beispiel. Mit einer genialen Tenorstimme gesegnet, ist er bis heute noch einer der fleißigsten Probenbesucher“, sagte Mayer.

Dank mit einem Frühlingslied

Auch im Kirchenchor in Sulmingen singt Maier noch und sei auch dort mit seiner markanten Stimme „hoch geschätzt“. Zudem habe er die Gabe, viele Texte immer noch auswendig vortragen zu können.

Vorsitzender Karl Mayer überreichte August Maier die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes und die goldene Ehrennadel mit der Gravur für 70 Jahre Singen. Der Jubilar bedankte sich mit einem Frühlingslied.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Guido Oelmaier, Kassierer Peter Lippmann, Schriftführer Manfred Welser und Beisitzer Roland Schoenacker sowie Kassenprüfer Reinhold Sonntag und Gustav Bader einstimmig in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Vorsitzender Mayer berichtete zudem über den Stand des Vereins, der inzwischen 70 Mitglieder zählt. Momentan bilden 18 Sänger den Männerchor. Einen lückenlosen Singstundenbesuch konnten Alois Jehle, Guido Oelmaier, Georg Jehle und Karl Mayer vorweisen. Wie bei vielen Chören besteht auch bei den Dürnachspatzen das Problem, dass keine neuen Sänger den Chor verstärken.

Wie der Verein zudem bekannt gibt, wollen sich die Dürnachspatzen aus Altergründen nicht mehr bei den Arbeiten am Dorffest beteiligen. Ein gesanglicher Auftritt sei aber weiterhin vorgesehen. Zudem plane man keinen Vereinsausflug mehr. Stattdessen sollen „die geselligen Gemeinsamkeiten in kleineren Festen und über Betriebsbesichtigungen in der näheren Umgebung gepflegt werden“. Für September ist eine Feier vor dem „Stall“ in Sulmingen anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Sängerfreunde geplant.