Zeltfest findet dieses Jahr wieder statt

Nach der zweijährigen Pause können der Musikverein Steinhausen an der Rottum und die Fest-GbR von Freitag, 3. Juni bis Montag, 6. Juni, wieder das Zeltfest am Pfingstwochenende ausrichten, wie mitgeteilt wird.

Am Freitagabend heißt es ab 20 Uhr „Back to the roots“, denn in diesem Jahr findet wieder eine Gogo-Night statt. DJ Ben Tyson und DJ Denni S sorgen dabei für die richtigen Beats für die Gogo-Tänzerinnen.

Für die Pfingst-Wies am Samstagabend konnte in diesem Jahr erneut die Band „Albkracher“ gewonnen werden. Die im Vorverkauf angebotenen Aktionstische sind zwar schon verkauft, es sind jedoch genügend Plätze an der Abendkasse vorhanden. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Am Sonntag gibt es ab 14 Uhr Nachmittagsunterhaltung mit der Musikkapelle aus Rot an der Rot. Abends ab 20 Uhr werden die Gäste mit einem Gala-Abend der Blasmusik erfreut. Zu Gast ist in diesem Jahr „Blech & Co“ unter der Leitung von Toni Müller.

Die Musikkapelle Ziegelbach eröffnet am Pfingstmontag um 11 Uhr den Frühschoppen. Ab 14 Uhr übernimmt die Musikkapelle aus Pless die Nachmittagsunterhaltung. Ein besonderer Bestandteil des Pfingstfestes ist in diesem Jahr das Rahmenprogramm am Montag unter dem Motto „Gartenoase“. Für die Kleinen sorgen am Sonntag und Montag ein kleiner Vergnügungspark und kostenlose Kutschfahrten für Spaß und Abwechslung. Zum Ausklang des Festes spielt der Musikverein Steinhausen mit seinem Dirigenten Michael Pfaller ab 19 Uhr.