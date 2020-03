Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum tagt am Mittwoch, 11. März, öffentlich um 19.30 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Antrag von Gemeinderat Günter Lehmann, aus dem Gemeinderat auszuscheiden und das Nachrücken von Herbert Zell. Falls keine Hinderungsgründe festgestellt werden, wird er in dieser Sitzung auch verpflichtet. Zudem wird ein neuer erster stellvertretender Bürgermeister gewählt. Danach geht es um die Vorstellung der Kanalausbauplanung und um die Entscheidung für eine Ausbauvariante der Englisweiler Straße sowie diverse Bauanträge. Festgelegt wird auch die Besoldung des Bürgermeisters.