Der Kindergarten und Elternbeirat der Kindergärten „Traumland“ und die Grundschule Steinhausenan der Rottum laden am Dienstag, 5. November, zu einem Vortrag im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung ein.

Sabine Laub, Montessoripädagogin und Kess-Leiterin, spricht über das Thema „Mut tut gut“. Die Veranstaltung findet von 9 Uhr bis 11.30 Uhr im Sitzungssaal Rathaus in Steinhausen an der Rottum statt.

Mut ist der Sprit in unserem Leben, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Immer wieder gelte es, Entscheidungen zu treffen, auf etwas zu bestehen, anderes loszulassen, den Konflikt an der Grenze und Neues zu wagen, mutig Ja oder Nein zu sagen. „Mut ist vor allem ein starkes Vertrauen in uns selbst. Wir sind die Modelle unserer Kinder“, so die Veranstalter weiter. Mut mache stark – durch Zumuten, Zutrauen und Fordern erfahre das Kind Ermutigung. Darüber will die Referentin die Eltern informieren.