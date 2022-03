Vorstandswechsel beim Sportverein Rottum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut besucht war die Generalversammlung des Sportverein Rottum am 26. März. Im Gasthaus Löwen konnte Sabine Borner viele Besucher begrüßen. Der Bericht der Schriftführerin Christine Schmid begann mit einem für die Sportler harten Lockdown. Deshalb gab es im Frühjahr einen Fitnesspfad im Rottumer Wald. Beim Sommerferienprogramm der Gemeinde gab es wieder einen Beitrag und in der Adventszeit konnte endlich wieder eine Adventswanderung stattfinden. Auch im Bericht von Abteilungsleiterin Karin Kutter war der Lockdown Thema. Da noch nicht absehbar war, wann es wieder möglich sein wird, gemeinsam Sport zu treiben, gab es ab März immer zur regulären Sportzeit einen Videolink von Übungsleiterin Paula Niedermaier, um sich zuhause vor dem Bildschirm fit zu halten. Erst ab Juni konnte wieder gemeinsam geradelt und gewalkt werden. Ab Herbst hieß es dann immer donnerstags „Move your body“ in der Gemeindehalle. Der von Paula Niedermaier geleitete Abend fand bei jedermann und jederfrau großen Anklang. Im Oktober startete nach längerer Corona-Pause wieder das Kinderturnen mit Susanne Kutter und Paula Niedermaier.

Trotz weniger Ereignisse konnte Birgit Stauderer am Ende ihres Kassenberichts einen Überschuss ausweisen. Die einwandfreie Kassenführung durch Kassier Birgit Stauderer wurde von Kassenprüfer Reinhold Göppel bestätigt. Er beantragte von der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft, welche Bürgermeister Reck im Anschluss an die Berichte vornahm. Ortsvorsteher Wanner übernahm die Rolle des Wahlleiters. Da Sabine Borner sich nicht mehr zur Wahl für den 1. Vorstand zur Verfügung stellte, musste nach einem Nachfolger gesucht werden. Vorgeschlagen wurde Sabine Göppel, die bisher das Amt des 2. Vorstands innehatte. Somit musste nun auch ein neuer 2. Vorstand gefunden werden. Margit Wanner wurde für das Amt vorgeschlagen. Beide stellten sich für das vorgeschlagene Amt zur Verfügung und wurden in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Sabine Göppel bedankte sich im Namen des kompletten Vereins bei Sabine Borner für ihre 20jährige Amtszeit als 1. Vorstand. In einem Gedicht hatte sie die Ereignisse der letzten 20 Jahre gekonnt zusammengefasst. Besonders hervorgehoben wurden natürlich auch die Verdienste von Sabine Borner zum seit 2010 stattfindenden Jakob-Fischer-Fest. Anschließend erhielt Sabine Borner einen Jakob-Fischer-Baum für ihren Garten.