Der Musikverein Rottum veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr sein Adventskonzert in der Gemeindehalle.

Die Eröffnung übernimmt die Gemeindejugendkapelle Steinhausen-Bellamont-Rottum unter der Leitung von Roland Merk mit „Heal the World“ von Michael Jackson und „Rock von der Küste“ von Santiano. Der Musikverein Rottum unter der Leitung von Josef Ege spielt die Marschkomposition „Kometenflug“ von Alexander Pfluger und will das Publikum danach mit Jakob de Haans „Free World Fantasy“ in eine Welt ohne Krieg entführen.

Mit „Eighties Flaschback“, arrangiert von Paul Murtha, findet sich der Zuhörer musikalisch wieder in den 80er Jahren. Bei diesem Stück treffen eingefleischte Fans nicht nur auf Idole wie Bon Jovi, Joe Cocker oder Michael Jackson, sondern können auch mit der Boxlegende Rocky Balboa gedanklich in den Ring steigen.

Für die Blechinstrumente geht es gleich zu Beginn hoch her. Mit „Das Dorf in den Bergen“ werden die Gäste bei der Komposition von Martin Scharnagl durch ein idyllisches Dorf geführt. Danach erklingt John Miles größter Hit, „Music“. Mit harmonischen Klängen, wie „Psalm 148“ von Alfred Bösendorfer und dem „Halleluja“ von Leonhard Cohen stimmen die Musikver das Publikum zum Abschluss auf das Weihnachtsfest ein.