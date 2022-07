Toller Dämmerschoppen in Bellamont

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Sommerwetter veranstaltete der Musikverein Bellamont am 2. Juli im Pfarrgarten seinen Dämmerschoppen. Die musikalische Umrahmung übernahmen die Gemeindejugendkapelle Steinhausen/Bellamont/Rottum sowie die Musiker des Musikverein Bellamont. Das abwechslungsreiche Programm sorgte bei Jung und Alt für gute Stimmung und ließ keine Wünsche offen. Die zahlreichen Besucher wurden mit Bier vom Fass, Grillwurst vom Lagerfeuer und an der Cocktailbar mit leckeren Sommergetränken wundervoll verwöhnt. Der rundum gelungene Dämmerschoppen endete erst spät in der Nacht.