SV Steinhausen wird Schach-Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite Mannschaft der SVS- Schachabteilung wurde hochverdient Meister in der C-Klasse Nord 2021/22. Von 23 Spielen wurden 19 gewonnen, drei endeten unentschieden und in einer Partie unterlag der SVS. Herbert Waltner, Michael Gnandt und Martin Bachmor gewannen alle ihre Partien. Fabian Kienle, Simon Kienle, sowie Anton Schaff verloren kein Spiel. Alle Mannschaftsspieler platzierten sich in den Top-Ten der besten Spieler der Klasse!

In der nächsten Saison spielt die zweite Mannschaft in der A-Klasse Süd. Dort geht es gegen deutlich stärkere Mannschaften aus Friedrichshafen, Mengen, Bad Saulgau, Riedlingen und Ertingen. Der Trainingsstart zur neuen Saison ist Dienstag, 30. August um 19 Uhr im Vereinsheim „Mäxle“, Jugendtraining beginnt um 18 Uhr. Schachinteressierte sind stets willkommen.