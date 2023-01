SV Steinhausen im Schach erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer Stellung, in der anfangs der Spieler aus Laichingen dominierte, entschied sich Kai Wohnhaas für die Flucht nach vorne und griff bedingungslos und letztlich erfolgreich den gegnerischen König an. In taktisch schwierig zu handhabenden Stellungen, die viel Rechenkraft erforderten, kamen Dieter Rybka und Ralf Deiringer in Zeitnot und verloren ihre Partien. Fabian Kienle hatte sehr schnell eine vorteilhafte Stellung. Er opferte einen Bauern für einen Angriff, der mit Turmgewinn endete. Der Gegner gab daraufhin auf und ein Zwischenergebnis von 2:2 war erreicht. In einer spanischen Partie drehte sich bei Mathias Schädler alles um den Kampf um das Zentrum und wer in welchem Moment mit dem richtigen Bauern schlägt. Da beide Spieler die Aufgabe gut meisterten, endete die Partie in einem sogenannten Turm-/Leichtfigurenendspiel durch Zugwiederholung remis. Frank König hatte eine vorteilhafte Stellung. Anstatt Leichtfiguren (Springer, Läufer) zu tauschen, stellte er die Dame ein und verlor die Partie. Remis endete die Partie von Andreas Schädler, der in einer Kampfpartie mit noch drei Minuten Bedenkzeit für sechs Züge nicht mit dem König in die Brettmitte wandern wollte.