Traditionell hat der Musikverein Steinhausen an der Rottum am Abend des ersten Advents sein Jahreskonzert gegeben.

Der Abend begann temperamentvoll mit der spanischen Ouvertüre „Alcazar“, bevor mit „Dawn of a New Day“ von James Swearingen der Beginn eines neuen Tages stimmungsvoll umgesetzt wurde. In „Elisabeth“ wurden viele Melodien des bekannten Musicals über die österreichische Kaiserin Elisabeth aufgegriffen. Dass dieses Musical eher düster als romantisch ist, bekamen die Zuhörer dabei deutlich zu spüren. Vor der Pause erklang noch das mitreißende Werk „Euregio“ von Kurt Gäble.

Nach der Pause erklang der Marsch „Der Märchenkönig“ von Timo Dellweg in Anlehnung an König Ludwig II. von Bayern. Freunde von Filmmusik, im Speziellen von John Williams, kamen bei „Raiders of Lost Ark“ voll auf ihre Kosten. Anlässlich der anstehenden Ehrungen überraschten die Musiker Josef Kienle mit dem Lied „Herzfeuer“, einem Solo für zwei Trompeten. Die solistischen Parts übernahmen dabei Carina und Verena Kienle. Bei „Gold von den Sternen“ aus dem Musical „Mozart!“ stand die Gesangssolistin Carina Kienle im Mittelpunkt. Ausdrucksstark und gefühlvoll sang sie davon, Ängste vor dem Unbekannten zu überwinden und in der Welt das Glück zu suchen.

In die 80er-Jahre zurückversetzt wurde das Publikum bei dem Titel „80er KULT(tour)“ von Thiemo Kraas. In einem tollen Arrangement erklangen fünf Kulthits der „Neuen Deutschen Welle“. Den Musikern war auch deutlich anzumerken, wie viel Spaß sie dabei hatten.

Nach den Dankesworten des Vorstands Robert Kutter und des Dirigenten Michael Pfaller erklangen dann als Zugaben noch der Marsch „Mein Regiment“ sowie als besinnlicher Abschluss ein Ausschnitt aus „Weihnachten in den Bergen“ von Alfred Bösendorfer.

Die Ehrungen übernahm der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Biberach, Walter Engeser. Geehrt wurden für zehn Jahre aktives Musizieren Cora Brauchle, Elena Kienle, Selina Manz, Patricia Schäle und Nadine Weiss, für 20 Jahre Thomas Schneider, für 30 Jahre Roswitha Reisch und für 50 Jahre Josef Kienle. Für ihre10-jährige Tätigkeit im Vereinsausschuss wurden Stefanie Huber und Werner Bochtler geehrt.