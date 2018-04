Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum hat die Verwaltung beauftragt, verschiedene Modelle für den möglichen Ausbau einzelner Betreuungsangebote für Kinder durchzurechnen. Erst im Lichte der Kosten für zusätzliches Personal und Räume entscheidet der Rat, ob und welche Angebote ausgebaut werden. Das sagte Bürgermeister Leonhard Heine der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage.

Der Beschluss fußt auf einer Umfrage unter Eltern, die die Gemeinde gestartet hatte. Die Ergebnisse wurden im Gemeinderat vorgestellt. Wie Heine am Telefon erläuterte, hat das Rathaus 239 Fragebögen verschickt – für jedes in der Gemeinde lebende Kind von Geburt bis zum Wechsel in die Grundschule einen; auch Eltern, die einen Bauplatz gekauft haben, wurden angeschrieben. 128 ausgefüllte Zettel kamen zurück, der Rücklauf beträgt 54 Prozent.

Grob zusammengefasst ergeben sich nach Heines Aussage folgende Tendenzen und Überlegungen: Das Betreuungsangebot im Kindergarten in Steinhausen entspricht weitgehend den Elternwünschen. In Bellamont wünschen manche Eltern längere Betreuungszeiten oder gar Ganztagsangebote. Das wird nun durchgerechnet. Heine sagte der SZ dazu, dass in einem eingruppigen Kindergarten wie in Bellamont die Differenzierung, also das Nebeneinander verschiedener Angebote mit jeweils geringer Kopfzahl, nicht einfach würde.

Schon lange macht die Gemeinde auch Angebote während der Ferien. „Wir überlegen, das etwas auszubauen“, sagte Heine mit Blick auf die Umfrageergebnisse. Die Gemeinde hat nicht nur die Kindergärten im Auge. Jene Eltern, die ihre Sprösslinge für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten angemeldet haben, wollen dies weiterhin, wenn der Nachwuchs in die Grundschule kommt. Bisher gibt es an der örtlichen Schule Ganztagsangebote an zwei Tagen. Hier wird eine Ausdehnung geprüft.