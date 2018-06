Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum spricht in der Sitzung am Mittwoch, 13. Juni, von 19.30 Uhr an im Rathaus über die Organisation von Bestattungen auf den Gemeindefriedhöfen.

Außerdem wird im Vorfeld der Kommunalwahl 2019 die Sitzverteilung zwischen den Ortsteilen überprüft.

Auch die laufenden Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Steinhausen (Ehrensberger Straße) sind Thema, unter anderem sind zusätzliche Arbeiten als Nachtrag zu vergeben.

Weiter geht es um Möbel für den Werkraum der Grundschule, eine neue Telefonanlage für das Rathaus und die finanzielle Beteiligung an der Arbeit des Kreistierheims, Baugesuch und weitere Themen.