In der Gemeinde Steinhausen an der Rottum steht nach 20 Jahren ein Wechsel im Amt des Bürgermeisters an. Alle wahlberechtigten Bürger sind deshalb aufgerufen, am Sonntag, 27. Oktober, an der Bürgermeisterwahl teilzunehmen.

Die Wahllokale in Bellamont (Kindergarten), Rottum (UG Gemeindehalle) und Steinhausen an der Rottum (Rathaus) sind durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wahlberechtigte hat von der Gemeinde eine Wahlbenachrichtigung erhalten, diese soll zur Abstimmung mitgebracht werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, den die Bürger beim Betreten des Wahlraumes erhalten. Dieser Stimmzettel enthält neben den Bewerbern auch eine Leerzeile. Da der Kandidat Jörg-Michael Bähr seine Bewerbung nach Ende der Bewerbungsfrist zurückgezogen hat, erscheint er weiterhin auf dem Stimmzettel. Jeder Wähler hat nur eine Stimme.

Zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses um circa 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses sind alle Bürger der Gemeinde herzlich eingeladen.