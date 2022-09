Steinhauser Abteilungskommandanten legen ihr Amt nieder

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Steinhausen an der Rottum haben sich am vergangenen Samstag das erste Mal zur Hauptversammlung im neuen Feuerwehrgebäude getroffen. Die Mitglieder wählten die neuen Kommandanten, die jedoch erst noch in der Gemeinderatssitzung am 21. September vom Gemeinderat bestätigt werden müssen. Die ausscheidenden Abteilungskommandanten wurden verabschiedet. Diese Positionen sind in der neuen Feuerwehrsatzung und somit in der neuen Struktur der Feuerwehr nicht mehr vorgesehen und scheiden somit aus.

Roland Pfeiffer (zweiter von links) war von 2009 bis 2022 insgesamt 13 Jahre Abteilungskommandant der Abteilung Rottum und zuvor von 2007 bis 2009 stellvertretender Abteilungskommandant. Bernd Besserer (Mitte) leitete seit 2014 und somit acht Jahre lang die Abteilung Steinhausen. Auch er war zuvor stellvertretender Abteilungskommandant und zwar fünf Jahre lang von 2009 bis 2014. Manuel Birk (erster von links) wurde in der Abteilungsversammlung 2019 zum Abteilungskommandanten der Abteilung Bellamont gewählt und leitete diese somit in den vergangenen drei Jahren. Bürgermeister Hans-Peter Reck und Gesamtkommandant Patrick Hagel (zweiter von rechts) bedankten sich bei den drei Kommandanten für diese langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und überreichten Dankurkunde und ein kleines Geschenk.