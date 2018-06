Steinhausen verliert gegen Kirchberg

Der SV Steinhausen hat am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga Riß zu Hause das Nachholspiel gegen den TSV Kirchberg verloren. Der SVS unterlag mit 0:4 (0:3).

Kirchberg erwischte einen Blizstart und ging durch einen Treffer von Alexander Luppold mit 1:0 in Führung (5.). In der Folge war Steinhausen dem TSV in allen Belangen unterlegen. Beim SVS lief nichts zusammen, insgesamt lieferte Steinhausen die schwächste Halbzeit in dieser Saison ab. Kirchberg spielte clever, wartete auf Fehler des SVS, und bestrafte diese eiskalt. Daniel Kohler (38.) und Philipp Lang (45.) bauten die Führung des TSV bis zur Pause auf 3:0 aus. Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich Kirchberg auf die Defensive. Steinhausen zeigte sich bemüht, blieb aber ohne wirkliche Torchance. Stattdessen fing sich Steinhausen noch einen weiteren Gegentreffer ein. Alexander Luppold (68.) schloss einen Konter zum 0:4-Endstand ab. Der Sieg der Kirchberger war in dieser Höhe letztlich verdient. (feg)