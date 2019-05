In den neu gewählten Gemeinderat Steinhausen an der Rottum ziehen über die Listen der CDU und der Freien Wähler jeweils sechs Räte ins Gremium ein – wie bereits in den zurückliegenden fünf Jahren ein Gleichgewicht.

CDU

Steinhausen

Göringer, Armin 635

Hafenegger, Kathrin 654

Kienle, Josef 633

Maichle, Daniela 657

Silvers, Gregor 805

Bellamont

Fink, Stefan 273

Nothelfer, Markus 469

Weber, Klemens 788

Wohnhas, Reinhard 536

Rottum

Rieger, Christian 804

Namen der Gewählten sind gefettet.

Freie Wähler

Steinhausen

Hermann, Siegfried 492

Kiekopf, Daniel

Lehmann, Günter 835

Mayer, Wilfried

Zell, Andreas 536

Zell, Herbert 401

Bellamont

Birk, Leonhard 558

Gaum, Alexander 513

Koch, Kathrin 467

Mader, Wolfgang 404

Rottum

Krause, Susanne 555

Pfeiffer, Roland 369