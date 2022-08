Steinhausen erhöht Kita-Gebühren

In der Gemeinde Steinhausen an der Rottum werden zum nächsten Kindergartenjahr 2022/23 die Beiträge erhöht. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Kommune orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Diese empfehlen eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 3,9 Prozent. Weiterhin wird berücksichtigt, ob es in der Familie weitere Kinder unter 18 Jahren gibt. In diesem Fall muss die Familie, je nach Kinderzahl, weniger zahlen.

Die von den Verbänden empfohlene Gebührenhöhe bezieht sich auf 30 Betreuungsstunden pro Woche. Entgegen diesen Empfehlungen hat sich die Gemeinde Steinhausen entschlossen, bei der Ermittlung der Gebühren für die kommunalen Kindergärten Zauberstein und Wunderberg von 35 Betreuungsstunden auszugehen, damit die Erhöhung nicht zu drastisch ausfällt.

Das bedeutet: Die Betreuung in einer Regelgruppe im Kindergarten (35 Stunden) kostet künftig 132 anstatt 127 Euro, wenn die Familie ein Kind hat. Hat sie drei Kinder unter 18 Jahren, sind es 68 anstatt bisher 65 Euro. Besucht das Kindergartenkind eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, kostet der Platz ab dem nächsten Kindergartenjahr 129 anstatt 124 Euro (bei einem Kind in der Familie). Zum Vergleich: der Ganztagsplatz bei 44,25 Stunden pro Woche kostet diese Familie künftig 167 anstatt 160 Euro.

Ein Krippenplatz in der Regelgruppe kostet künftig 383 anstatt 369 Euro. Hat die Familie drei Kinder unter 18 Jahren, kostet dieser Krippenplatz 193 anstatt wie bisher 186 Euro. Der Ganztagsplatz im Modell II mit 44,25 Stunden pro Woche kostet dann in der Krippe 485 anstatt wie bisher 466 Euro.