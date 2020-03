Der Musikverein Steinhausen an der Rottum hat seine 158. Generalversammlung abgehalten. Der Vorsitzende Bernd Steigmiller wurde dabei im Amt bestätigt. Aktuell gehören 247 aktive und fördernde Mitglieder dem Verein an, davon sind 65 Kinder und Jugendliche, die sich in der musikalischen Ausbildung befinden. Das Angebot umfasst dabei musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht und die Instrumentalausbildung.

Der Tätigkeitsbericht der Schriftführerin Eveline Lebetz ließ die insgesamt 51 Veranstaltungen und Auftritte des Vereins nochmals Revue passieren. Wie in jedem Jahr haben auch die Senioren- und Ehemaligenkapelle sowie die kleine Bläsergruppe diverse Auftritte gemeistert und so zur Gestaltung des Gemeindelebens beigetragen. Dirigent Michael Pfaller griff in seinem Bericht nicht nur die musikalische Arbeit im vergangenen Jahr auf sondern gab auch einen Ausblick auf dieses Jahr. Neben dem Wertungsspiel am 2. Mai in Mietingen und dem Jahreskonzert stehen in diesem Sommer auch diverse Unterhaltungsauftritte an.

Nach den Berichten der Kassierer, die einen positiven Kassenstand vermelden konnten, und einem Einblick in die umfangreiche Jugendarbeit konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden. Bei den Wahlen konnte der vakante Jugendleiterposten durch Stefanie Huber (bisher zweite Kassiererin) wieder besetzt werden. Zu ihrem Nachfolger wurde Stefan Waltner neu gewählt.

Das frei gewordene Amt des Sachwarts übernimmt nun Silvia Krapf, Joachim Borner wird künftig als Kassenprüfer tätig sein. In ihren Ämtern bestätigt wurden Bernd Steigmiller (Vorsitzender), Claus Schad (erster Kassier), Eveline Lebetz (Schriftführerin), Werner Bochtler (Notenwart) und Stefanie Kienle (Beisitzerin).

Robert Kutter bedankte sich bei Franz Hafenegger, der 42 Jahre lang das Amt des Kassenprüfers innehatte, und beim scheidenden Ausschussmitglied Jürgen Reisch (Sachwart) für ihre langjährige und zuverlässige Arbeit für den Verein. Erfreulich war auch die Auszeichnung der besten Probenbesucher. Michael Pfaller und Werner Bochtler haben in keiner der 49 Gesamtproben gefehlt und bekamen ein Präsent. Den Preis für den besten Register-Probenbesuch konnte in diesem Jahr das Flügelhornregister gewinnen.