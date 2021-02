Der Gemeinderat Steinhausen an der Rottum tagt am Mittwoch, 24. Februar, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Steinhausen an der Rottum öffentlich. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Stadtsanierungsprogramm „Ortsmitte“ – der Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen sowie die Beauftragung der STEG mit der Sanierungsbetreuung, diverse Bauanträge, der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für Steinhausen (Beschlussfassung), der Backbonebau durch den Landkreis Biberach und die innerörtliche FTTB-Mitverlegung.