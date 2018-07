Der Jugendstaffeltag der E- bis A-Junioren im Fußballbezirk Riß findet am Montag, 23. Juli, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Steinhausen/Rottum statt. Neben dem Bericht der Bezirksjugendleiterin Heidi Münch steht unter anderem die Entlastung und die Wahl der Staffelleiter auf dem Programm. Zum Abschluss der Spielrunde 2017/2018 gibt es Meisterehrungen, ebenfalls Thema ist die Spielrunde 2018/2019 sowie Neuigkeiten im Spielbetrieb.