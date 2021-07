Sommerabendgottesdienst am 25. Juli in Bellamont

Die Seelsorgeeinheit St. Benedikt lädt am Sonntag 25. Juli, um 18. Uhr zum Sommerabendgottesdienst an den „Vorderen Weiher“ in Bellamont ein. Das Motto des Sommerabendgottesdienstes ist „Übers Wasser“. Das Sonntagsevangelium berichtet von zwei Begebenheiten aus dem Leben Jesu. Sie spielen an einem See uns es geschieht etwas, wo jeder sagen würde: „Das geht doch gar nicht!“ Musikalisch wird der Gottesdienst von der Jugend-Lobpreisband Bellamont gestaltet, auch eine Projektgruppe von Firmlingen wird dabei mitwirken. Angesichts der Corona-Pandemie hält die Seelsorgeeinheit St. Benedikt bis auf Weiteres an ihrem Hygienekonzept fest. Das heißt: Auch zu diesem Gottesdienst sollte man sich beim Kath. Pfarramt Steinhausen bis Freitag, 23.Juli, 12 Uhr telefonisch (07352/4774), per Mail oder über die Homepage anmelden und es gilt, je nach Situation Maskenpflicht und begrenzte Teilnehmerzahl. Auch wer unangemeldet teilnimmt, muss bei den Ordnern seine Kontaktdaten hinterlegen.