Der Musikverein Bellamont hat am vergangenen Wochenende zusammen mit dem Blechbläserquintett „Biberach Brass Connection“ ein Konzert gegeben, welches gut besucht war.

Gleich zu Beginn des Konzerts zeigte sich schnell, wie gut die jungen Männer der „Biberach Brass Connection“ ihre Instrumente beherrschen. Die Bearbeitungen der klassischen Werke „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé und die „Second Suite in F“ von Gustav Holst wurden gekonnt interpretiert. Mit den weichen melodischen Klängen, die an Filmmusik erinnerten, bescherten sie den Zuhörern mit „Quintet“ von Michael Kamen einen besonderen musikalischen Moment. Der erste Teil des Abends endete unter viel Applaus mit aus dem Fernsehen bekannten Melodien „Mouse and Friends“ von Hans Zellner. Da die Zuhörer klar nach einer Zugabe verlangten, spielte das Ensemble danach noch den „Florentiner Marsch“.

Den zweiten Teil gestaltete der Musikverein Bellamont unter der Leitung von Projektdirigentin Anja Vinçon. Mit dem modernen Marsch „Im Bann der Sterne“ von Alexander Pfluger begrüßten sie das Publikum zu einem Abend der Gegensätze. So erklang als zweites Stück der Marsch aus dem Ballett „Der Nußknacker“. Ein musikalischer Höhepunkt folgte mit der „Welcome Overture“ von Otto M. Schwarz. Die Zuhörer wurden gekonnt an die Stadionatmosphäre beim Besuch eines Fußballspiels der Weltmeisterschaft 2006 erinnert. Mit der klassischen „Annen-Polka“, gefolgt von der böhmischen Polka „Ein Leben für die Blasmusik“ wurden für die Besucher die Gegensätze ebenfalls deutlich spürbar. Der gelungene musikalische Abend endete mit dem Marsch „Festparade“ und bei der geforderten Zugabe „Yellow Mountain“entführten die 43 Musiker das Publikum mit gefühlvollen Klängen in die herbstlichen Schweizer Berge. Danach zeichnete Walter Engeser vom Blasmusikkreisverband Biberach mehrere Musiker für ihre Vereinszugehörigkeit aus: Michael Merk, Sarah Reischle und Franz Lang-Gaum für zehn Jahre, Christine Wiedenmann und Anita Bader für 20 Jahre sowie Manuela Matzenmüller, Ingrid Miller und Werner Kirchmaier für 30 Jahre. Hubert Wiest erhielt die Auszeichnung für stolze 50 Jahre. Der Musikverein Bellamont nutze die Gelegenheit und ernannte Hubert Wiest an diesem Abend für seinen außerordentlichen Einsatz um den Verein zum Ehrendirigenten.