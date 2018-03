„Wer lachen kann, dort wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust am Leben“ – das war das Motto beim Seniorennachmittag der Gemeinde Steinhausen an der Rottum. Am Fasnetsdienstag hatte die Gemeinde alle Mitbürger ab dem 70. Lebensjahr zu dieser Veranstaltung in die Mehrzweckhalle Bellamont eingeladen. Gestaltet wurde der Nachmittag in diesem Jahr von den Bellamonter Vereinen.

Viele Senioren nahmen das Angebot gerne an und ließen sich mit selbstgebackenen leckeren Torten und Kuchen verwöhnen und erlebten einige lustige Stunden in Bellamont. Nach dem Auftritt der kleinen Garde begrüßte Bürgermeister Leonhard Heine unter den Gästen als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde Pastoralreferent Karlheinz Bisch sowie einige Gemeinderäte.

Er ermunterte die Senioren, weiterhin aktiv zu bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Unzählige Möglichkeiten – auch bei den örtlichen Vereinen – seien geboten, um den Alltag abwechslungsreich zu gestalten. Heine erinnerte auch daran, dass es im Notfall auch Hilfsangebote in unmittelbarer Nähe gebe.

Der Seniorennachmittag soll noch mehr Lust am Leben versprühen. In den weiteren Grußworten von Karlheinz Bisch und Ortsvorsteher Klemens Weber durften lustige Anekdoten nicht fehlen. Gleichzeitig wurden die Gäste ermuntert, sich die Kuchen und das Vesper schmecken zu lassen, schließlich begann am nächsten Tag die Fastenzeit und es gehe alles auf Kosten der Gemeinde. Ein toller Nachmittag wurde angekündigt. Einige lustige Einlagen von Akteuren des Musikvereins sorgten für eine gute Stimmung und wurden mit viel Applaus belohnt. Bürgermeister Heine dankte den beteiligten Vereinen – dem Musikverein, FC Blau-Weiß Bellamont, Narrenzunft Budelhond, Soldatenkameradschaft und Gartenbauverein – für ihre Bereitschaft, diesen Nachmittag zu gestalten. Das sei eine tolle Gemeinschaftsleistung. Vor dem Nachhauseweg gab es noch ein Vesper zu Stärkung. Als Vorbote auf den erwarteten Frühling durfte jeder Besucher eine Primel mitnehmen als Erinnerung an diesen Nachmittag.