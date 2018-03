Der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Steinhausen an der Rottum ist beschlossene Sache. Das vom Gemeinderat verabschiedete Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von beinahe 6,05 Millionen Euro hat sich seit den Vorberatungen im vergangenen Jahr nur noch minimal verändert, sagte Kämmerer Frank Hartmann in einem Telefonat mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wie damals bereits berichtet, sind im Investitionshaushalt im Umfang von 899 100 Euro unter anderem die Planungskosten für ein neues zentrales Feuerwehrhaus berücksichtigt. Zu den weiteren Vorhaben gehören Restzahlungen fürs Baugebiet Weidenhalde in Steinhausen und Planungskosten fürs neue Baubgebiet Felsen in Bellamont, ein Werkraum für die Grundschule sowie die Außenanlagen für den Kindergarten in Steinhausen. Am meisten Geld verschlingen Wasserleitungen und Abwasserkanäle. Das größte Investitionsvorhaben dieses Jahres, der Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinhausen, ist bereits über frühere Etats finanziert und taucht deshalb im aktuellen Zahlenwerk nicht neu auf.

Überschuss im laufenden Geschäft

Die Investitionen sollen ohne neue Schulden gestemmt werden. Vorgesehen ist ein Griff ins Sparschwein. Der Verwaltungshaushalt sieht laufende Einnahmen und Ausgaben von jeweils 5,15 Millionen Euro vor und soll mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 354 900 Euro einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Die Grund- und Gewerbesteuersäzte bleiben unverändert. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Personalkosten der größte Posten (1,192 Mio. €), sie steigen laut Plan aufgrund eines erweiterten Kinderbetreuungsangebots, tariflicher Lohnsteigerungen und einer 2017 geschaffenen Stelle im Steueramt um rund 37 200 Euro.