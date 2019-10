Seit 1983 besteht die Partnerschaft zwischen Steinhausen an der Rottum und der Gemeinde Chaponnay. Erneut haben sich mehr als 80 Bürger zu einem Besuch in Frankreich auf die Reise begeben. Sie erfuhren die große Herzlichkeit der französischen Freunde, heißt es in einem Bericht der Gemeinde. Die erlebnisreichen Tage festigten die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden weiter.

Bereits fünf Tage zuvor waren vier Radfahrer zu ihrer rund 850 Kilometer langen Tour mit fast 10 000 Höhenmetern gestartet. Trotz schlechten Wetters war es ein besonderes Erlebnis, sie wurden von Kollegen aus Chaponnay kurz vor dem Ziel empfangen.

Auch die Fahrt mit Bus und Autos hatte viele Reize zu bieten. Die Reisegruppe wurde von den französischen Freunden mit Bürgermeister Raymond Durand sowie der Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Jocelyne Urbinati, sowie der Musikkapelle begrüßt.

Ein Besuch im neuen „Musée des Confluences“ in Lyon stand am Samstag auf dem Programm. Die Besucher waren von der Dauerausstellung in dem architektonisch anspruchsvollen Gebäude beeindruckt. Für einen kurzen Stadtbummel oder einem Spaziergang an Rhone oder Saône hatten die Gäste genug Zeit. Einer kleineren Gruppe zeigte Bürgermeister Durand die neueste Einrichtung von Chaponnay, einen achtgruppigen Kindergarten, der infolge der guten Einwohnerentwicklung notwendig wurde. Chaponnay hat derzeit rund 4200 Einwohner und spielt wirtschaftlich mit rund 3600 Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle.

Zusammenhalt nötiger denn je

Der Festabend am Samstag ist fester Bestandteil des Besuchs. Die Musiker des Musikvereins Bellamont unter Dirigent Simon Wältl wirkten mit. In ihren kurzen Ansprachen erwähnten sowohl die Bürgermeister Raymond Durand und Leonhard Heine als auch die Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees, Jocelyne Urbinati und Gertrud Gerner, die Bedeutung der Freundschaft zwischen den Völkern. Gerade zur jetzigen Zeit, wo der Zusammenhalt in Europa bröckelt. Wichtig sei es nun, die Jugend für die Weiterentwicklung dieser Partnerschaft zu gewinnen. Das Gastgeschenk, ein kleines Fass mit edlem Tropfen aus einer heimischen Brennerei, fand beim leckeren Essen viele Genießer. Ein DJ sorgte für eine volle Tanzfläche bis spät nach Mitternacht.

Bei einem Arbeitstreffen am Sonntag vereinbarten die Partnerschaftskomitees, sich verstärkt für Schüler- und Jugendaustausche – auch auf Vereinsebene – einzusetzen. Bereits im kommenden Frühjahr soll ein Schülerbesuch aus Chaponnay angestrebt werden. Im Gegenzug könnten Schüler aus Steinhausen in den Pfingstferien Chaponnay besuchen.

Ein gleichzeitig stattfindendes Tischtennisturnier in der Sporthalle endete unentschieden. Nach dem musikalischen Frühschoppen und dem Mittagessen traten die Steinhauser die zehnstündige Heimreise an. Die Tage hätten, sprachlicher Barrieren zum Trotz, die Freundschaft gefestigt, bilanziert die Delegation.