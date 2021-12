Rauch lässt Feuerwehr ausrücken

Die Feuerwehr hat am Mittwoch in ein Haus in Rottum durchlüftet. Dem Bericht der Polizei zufolge waren gegen 15.15 Uhr die Räume eines Einfamilienhauses verraucht.

Verantwortlich dafür soll Plastik gewesen sein, dass in Kontakt mit einem Ölofen kam. Die Feuerwehr rückte aus und lüftete die Räume. Danach war das Haus wieder bewohnbar. Nach bisherigem Kenntnisstand soll kein Schaden am Haus entstanden sein. Dem Bewohner passierte laut Bericht nichts, er war unterwegs.