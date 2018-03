Die Gemeinde Steinhausen an der Rottum will „am Ball bleiben“ in Sachen Radweg in einem Abschmitt entlang der Kreisstraße 7570 Mittelbuch - Rottum. Das sagte Bürgermeister Leonhard Heine im Gemeinderat und fügte hinzu: „Dass der Radweg notwendig wäre, ist klar.“ Das werde gerade jetzt mit der Umleitung des B-312-Verkehrs aufgrund des Baus des Kreisverkehrs in Ochsenhausen wieder klar, „es ist ordentlich eng“.

Auch wenn das Vorhaben in Radwegeprogramm des Kreises auf Priorität 2 vorgerutscht ist, stünden andere Radwege weiter vorne auf der Liste. Allenfalls bestehe die Hoffnung, dass die Maßnahme vielleicht zufällig zwischen andere Vorhaben reinpasse.

Eine Voraussetzung ist jedenfalls erfüllt: Der Eigentümer wäre laut Heine bereit, eine notwendigen Grundstücksstreifen zu verkaufen.