Die Gemeinde Steinhausen an der Rottum plant, am Ortsrand von Ehrensberg ein Feuerwehrgebäude für die neue Gesamtfeuerwehr zu bauen. Heute Abend wird der Gemeinderat voraussichtlich das Architekturbüro Jens Ladel aus Laupheim mit der Planung der ersten vier Leistungsphasen beauftragen.

Bereits 2016 fiel der Beschluss, die drei Feuerwehreinheiten zu einer Gesamtfeuerwehr zusammenzulegen und in zentraler Lage einen neuen Standort zu bauen. Wie die Feuerwehr in Steinhausen sich in Zukunft aufstellen will, legte das Gremium im Feuerwehrbedarf fest. Handlungsbedarf besteht mittelfristig auch bei den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge an den Standorten Bellamont und Rottum sind beide rund 30 Jahre alt. Das Einsatzfahrzeug aus Steinhausen, ein wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug, bleibt erhalten. Der Feuerwehrbedarfsplan sieht vor, zusätzlich ein Löschgruppenfahrzeug zu kaufen.

In der Gemeinderatssitzung am 10. Oktober 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, vom Architekturbüro Ladel einen Vorentwurf für das neue Feuerwehrgebäude fertigen zu lassen. Der Architekt stellte daraufhin den Entwurf Mitte Januar dem für den Bau des Feuerwehrgebäudes gebildeten Ausschuss vor. Der Entwurf wurde diskutiert, Änderungen laut Bürgermeister Leonhard Heine jedoch noch nicht eingearbeitet. Insgesamt habe der Entwurf die grundsätzliche Zustimmung des Ausschusses gefunden. Der Ausschuss hatte zudem im Vorfeld mehrere neuere Feuerwehrhäuser besichtigt.

Der Feuerwehrbedarfsplan sieht vor, drei Fahrzeugboxen im neuen Gebäude einzubauen. „Wir wünschen uns, dass in Zukunft auch Frauen in unserer Feuerwehr mitmachen, darum wird das neue Gebäude entsprechend ausgestattet“, erläuterte Heine. Zudem soll in dem Feuerwehrgebäude auch die neue Jugendfeuerwehr Platz finden, die nächstes Jahr gegründet werden soll. In den nächsten Wochen, so Heine, werde die Verwaltung verschiedene Zuschussanträge stellen. Laufe alles nach Plan, könne eventuell Ende des Jahres mit dem Bau begonnen werden.