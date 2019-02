Offenes Singen mit dem Trio XXL steht am Donnerstag, 14. Februar, im Gasthaus „Löwen“ in Rottum auf dem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Trio XXL aus Biberach mit Elli, Gerhard und Tobias präsentiert Schlager und Evergreens. Singen Alle, die gern in fröhlicher Runde singen, Musik machen und Mundartgedichte vortragen, sind eingeladen.