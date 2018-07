Neues Vorstandsduo beim FC Bellamont

Von Schwäbische Zeitung

Ein älterer, grauhaariger Mann hat am Sonntagmittag in seinem Auto vor einem Mädchen im Rottenburger Stadtteil Wurmlingen onaniert. Die Polizei in Rottenburg sucht jetzt nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Das 9-jährige Mädchen war gegen 15.20 Uhr im Bereich der Sportanlagen in der Ammertalstraße in Wurmlingen alleine beim Schaukeln, als der Mann vermutlich mit einem weißen PKW neben dem Kind anhielt und es ansprach. Als das Mädchen ins Fahrzeug schaute, sah es wie der Unbekannte vor ihr onanierte.